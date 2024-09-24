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Fenerbahçe Beko Bursaspor hazırlık maçı kaç kaç bitti, kim yendi?

Fenerbahçe Beko Bursaspor hazırlık maçı kaç kaç bitti, kim yendi?
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2024-25 sezon çalışmaları kapsamında yedinci hazırlık maçında Bursaspor'u konuk etti. Peki, Fenerbahçe Beko Bursaspor hazırlık maçı kaç kaç bitti, kim yendi?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyrek iki takımın karşılıklı atışlarına sahne oldu ve ekibimiz çeyreği 24-20 önde kapattı. Fenerbahçe Beko Bursaspor hazırlık maçı kaç kaç bitti, kim yendi?

FENERBAHÇE BEKO BURSASPOR HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yeni sezon çalışmaları kapsamında yedinci hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, mücadeleden 41 sayı farkla 107-66 galip ayrıldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyrek iki takımın karşılıklı atışlarına sahne oldu ve ekibimiz çeyreği 24-20 önde kapattı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ve Wade Baldwin'in etkili oyunuyla farkı 17 sayıya çıkararak soyunma odasına 51-34 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkı 40 sayılara çıkaran takımımız, periyotu 83-45 üstün geçti. Son çeyrekte de farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, mücadeleden 107-66 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'nun müsabaka kadrosunda Metecan Birsen, Wade Baldwin, Scottie Wilbekin, Nicolo Melli, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu, Nigel Hayes-Davis, Emre Ekşioğlu, Devon Hall, Marko Guduric, Bonzie Colson, Boban Marjanovic yer aldı.

Karşılaşma öncesi geçtiğimiz gün vefat eden eski basketbolcu Asım Pars için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin 16, Boban Marjanovic 15, Melih Mahmutoğlu 14 sayı kaydetti.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 24-20

2. çeyrek: 27-14

3. çeyrek: 32-11

4. çeyrek: 24-21

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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