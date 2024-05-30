Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçı hangi kanalda? #127936
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği yarı final serisinin ilk maçı oynanıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçı hangi kanalda?
FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20:30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayan mücadele beIN SPORTS 5 ekranlarından izleyici ile buluşuyor.
MAÇ PROGRAMI
30 Mayıs 2024 Perşembe
20:30 | FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET | beIN SPORTS 5
1 Haziran 2024 Cumartesi
20:30 | FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET | beIN SPORTS 5
3 Haziran 2024 Pazartesi
20:30 | BEŞİKTAŞ EMLAKJET - FENERBAHÇE BEKO | beIN SPORTS 5