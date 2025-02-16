Basketbol severlerin büyük bir heyecanla takip ettiği Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı, ING Türkiye Kupası finaline sahne oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan finalde Fenerbahçe Beko, etkili performansıyla Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda 9. kez şampiyonluğa ulaştı. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı kaç kaç bitti? ING Türkiye Kupasını kim kazandı?

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maçın periyot sonuçları şu şekildeydi:

Periyot: 27-19

Periyot: 58-40

Periyot: 82-60

Maç Sonucu: 104-81

Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle birlikte Türkiye Kupası final tarihinde bir maçta en yüksek skoru elde ederek rekor kırdı.

ING TÜRKİYE KUPASINI KİM KAZANDI?

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.