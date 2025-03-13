Fenerbahçe Beko Asvel Lyon maçı CANLI nasıl izlenir? Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta mücadelesinde Fransız ekibi LDLC Asvel Lyon'u konuk edecek. Basketbolseverler, "Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı canlı nasıl izlenir?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, karşılaşmanın detayları ve canlı izleme bilgileri...

FENERBAHÇE BEKO ASVEL LYON MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen basketbolseverler, S Sport kanalını takip edebilirler. Ayrıca, internet üzerinden canlı izlemek isteyenler için S Sport Plus platformu da hizmet vermektedir.

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL LYON MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon karşılaşması, 13 Mart Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak.

TAKIMLARIN DURUMU

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetlik performansla ikinci basamakta bulunuyor.

Organizasyonda 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Fransız ekibi ise 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, iki takım arasında oynanan son karşılaşmayı 77-73 kazandı.