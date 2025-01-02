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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, EuroLeague'in heyecan dolu bir Türk derbisi için karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Bu kritik mücadele, basketbol tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

EuroLeague'in 2024-2025 sezonunda zirve mücadelesi devam ederken, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasındaki derbi maçına büyük bir ilgi var. İki dev Türk takımı, Avrupa'nın en prestijli liginde kozlarını paylaşacak. Maç tarihi ve saatiyle ilgili detaylar belli oldu ve tüm gözler bu zorlu karşılaşmaya çevrildi. Basketbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes mücadelesi, hem lig sıralamasını etkileyecek hem de Türk basketbolu adına büyük bir heyecan yaratacak. Peki, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte maçla ilgili tüm detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Yılın ilk derbisi olan bu mücadele, 3 Ocak'ta 20.45'te başlayacak. Avrupa Ligi potasını hedefleyen iki başkent takımının mücadelesi ise 5 Ocak'ta 22.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tivibu üzerinden S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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