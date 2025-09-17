Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu mu?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025 yılında yapılması planlanan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul ile yeni yönetimini belirlemeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli camiada büyük bir ilgiyle takip edilen bu süreç, sadece başkanlık yarışından ibaret değil; aynı zamanda kulübün gelecek vizyonunun, mali yapısının ve sportif hedeflerinin yeniden şekilleneceği önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe başkanlık seçimi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025 yılı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için geri sayıma geçti. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, seçimli genel kurulun ikinci oturumu 21 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. İlk toplantının yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda devreye giren bu ikinci oturum, tüzük gereği geçerli sayılacak ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı ile yönetim kurulu üyeleri bu tarihte belirlenecek.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NEREDE YAPILACAK?

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde saat 10.30'da, Chobani Stadı'nın bitişiğindeki Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilecek. Kulüp tarihinin önemli kararlarının alınacağı bu genel kurulda, üyeler yeni başkanı ve yönetim kadrosunu belirlemek üzere bir araya gelecek.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER OY KULLANABİLECEK?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaklaşan başkanlık seçiminde oy kullanma hakkı, kulüp tüzüğünde belirtilen belirli kriterlere sahip üyelere tanınacak. Seçim günü sandık başına gidip oy kullanabilecek kongre üyeleri, tüzükte yer alan süre ve aidat şartlarını yerine getirmiş kişilerden oluşacak.

Genel olarak oy kullanabilmek için, üyelerin seçim tarihinden en az bir yıl önce kulübe üye olmuş olmaları ve bu süre içerisinde üyelik aidatlarını eksiksiz olarak ödemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca üyelik haklarını dondurmamış ya da disiplin cezası almamış olmak da diğer önemli kriterler arasında yer alıyor.

Bu şartları taşıyan kongre üyeleri, seçim günü belirlenen saat aralıklarında kendilerine ait sandıklarda oy kullanarak kulübün yeni başkanını ve yönetim kurulunu belirlemede söz sahibi olacaklar. Seçim süreci, hem üyelerin katılımı hem de demokratik yapının korunması açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER ADAY?