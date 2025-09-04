Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 Fenerbahçe başkanlık seçiminde kimler aday oldu?

Fenerbahçe Spor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun tarihini resmi olarak duyurdu. Bu önemli kongrede kulübün yeni başkanı seçilecek ve adaylar kesinleşti. Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör José Mourinho ile yolları ayıran Başkan Ali Koç ve yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda Eylül ayında yapılacak seçime işaret etmişti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi duyurusuna göre, olağanüstü genel kurul 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Seçim, Chobani Stadı'nın yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak.

Kulüp tüzüğüne göre, ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacak. Bu genel kurul, Fenerbahçe'nin tarihinde önemli bir dönemeç olarak yerini alacak.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER ADAY?

Fenerbahçe'nin başkanlık yarışında öne çıkan dört aday:

Mevcut başkan Ali Koç

İş insanı Saadettin Saran

Spor yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp

Eski yöneticilerden Mahmut Uslu

Bu isimler, kulübün yeni liderliği için adaylıklarını açıkladı.

KİMLER OY KULLANABİLECEK?

Fenerbahçe başkanlık seçimleri, kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Üyeler, yanlarında geçerli kimlik belgeleriyle oy kullanmak üzere sandık başına gidecek. Oy verme işlemi, kulüp tüzüğüne uygun olarak titizlikle denetlenecek ve seçim güvenliği için gerekli tüm önlemler eksiksiz sağlanacak.

Başkan adayı olacak kişiler, resmi başvuru süreçlerini tamamladıktan sonra kulüp tarafından kamuoyuna açıklanacak. Adaylar, seçim döneminde projelerini üyelerle paylaşarak kulübün geleceğine dair vizyonlarını ortaya koyacak.