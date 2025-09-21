Fenerbahçe başkanlık oylama son durum ne, kaç sandık var? Ali Koç – Sadettin Saran oy sayıları kaç kaç?

Sarı-lacivertlilerin geleceğini belirleyecek kritik seçimde Ali Koç ile Sadettin Saran karşı karşıya geliyor. Kongre üyelerinin tercihleri, kulübün önümüzdeki dönemdeki yönetimini netleştirecek. Taraftarlar ve kongre üyeleri, gün boyunca sandıklardan gelecek bilgilere kilitlenmiş durumda. " Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak?" sorusu ise hem spor dünyasında hem de kamuoyunda en çok konuşulan başlık olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 20 Eylül'de başlamış olup, 21 Eylül'de tamamlanacak. Kulüp başkanlığı için Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarışacağı seçim, ikinci gün yapılacak.

TOPLANTI VE SEÇİMİN YAPILACAĞI YER

Genel kurul süreci, 21 Eylül günü saat 10.30'da Chobani Stadyumu'nun yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde, Kızıltoprak-Kadıköy/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek. Seçim heyecanı aynı zamanda FB TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

OY VERME SÜRECİ VE SAATLERİ

Kongre üyeleri oylarını, stadın hemen yanında yer alan Kenan Evren Lisesi alanında kullanacak. Oylama Pazar günü sabah 10.00'da başlayacak ve akşam 17.00'ye kadar devam edecek.

OY KULLANMA ADIMLARI

• Üyeler, telefonlarına gönderilen SMS'te yer alan masa ve sıra numarasını görevlilere bildirecek.

• Soyadına göre belirlenmiş masadan giriş kartını alan üye, aynı numaralı sandıkta oy kullanacak.

• Sandık görevlisi tarafından verilen tek zarfa başkan ve yönetim kurulu oy pusulaları yerleştirilecek.

• Zarf, giriş kartı ile birlikte sandığa bırakılacak.

• Son olarak sandık listesini imzalayan üye, kimliğini teslim alarak işlemini tamamlayacak.

SANDIK SAYISI VE SEÇİMİN SON DURUMU

Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki seçimde kaç sandığın kurulacağına dair resmi bilgi henüz açıklanmadı. Ancak önceki kongrede yapılan Ali Koç – Aziz Yıldırım yarışında 47 sandık kurulduğu biliniyor. Mevcut seçimde oy sayımı devam ettiği için kesin sonuçlar henüz belli değil.