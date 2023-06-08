Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un aday çıkarsa seçime gideceğini belirtmesine rağmen, sarı-lacivertli camiada kimse koltuğa talip olmadı. Fenerbahçe başkanlığına neden aday bulunamadığı merak edilmekte. Peki, Fenerbahçe başkanlığında neden tek aday var? Fenerbahçe başkanlığına neden aday yok?

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç taraftarlar tarafından istifaya çağrılmıştı. Bunun üzerine Koç, aday çıkması halinde seçime gideceğini açıklamasına rağmen koltuğa kimse talip olmadı. Peki, Fenerbahçe başkanlığında neden tek aday var? Fenerbahçe başkanlığına neden aday yok?

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINDA NEDEN TEK ADAY VAR?

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Ali Koç ve yönetim, görev süresini tamamlayacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. İlk hedef ise güçlü bir futbol takımı kurulması. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef ise hoca seçimi.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA NEDEN ADAY YOK?

Fenerbahçe'de başkanlığa aday çıkmamasının ise 4 nedeni bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde kimsenin koltuğa talip olmamasının nedenleri şöyle:

Olağan genel kurul 3 Haziran 2024'te. Yani bir yıldan daha az bir süre varken kimse risk almak istemiyor.

Farklı bir yönetim göreve gelse bile görev süresi 1 yıl olacak. 1 yılda 2 seçim istikrarsızlık tehlikesi barındırıyor.

Olağanüstü kongreye gidilse bile seçim, tüzük gereği en erken 40 gün içinde olabilecek. Bu da yeni sezon planlamasının aksamasına neden olacak.

Sezonun ilk resmi maçı temmuz ayında Konferans Ligi'nde oynanacak. Transferlerde ve teknik kadronun belirlenmesinde geç kalınabilir.