MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle harekete geçti. İbanoğlu, Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Avukat Yusuf Garip, şunları belirtti:

"42 YILI ARALIKSIZ ŞEKİLDE HAKEMLİK CAMİASI İÇİNDE GEÇTİ"

"Müvekkilimiz Ahmet İbanoğlu, 15.07.2023 tarihinden itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu göreve gelmeden önce de 46 yılı aşkın süre kamu hizmeti görevinde bulunmuştur. Ayrıca 42 yılını aralıksız bir şekilde futbol hakemliği camiası içerisinde geçirmiştir. Görev süresi boyunca da hiçbir kişiye, gruba ya da kuruma yakınlık göstermemiş, mesleğinin getirdiği tüm yükümlülükleri özenle ve titizlikle yerine getirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak da göreve geldiği günden bugüne spor hukukunu, futbol federasyonu kurallarını, tüm ilgili mevzuatlarını, ilke kararlarını, tebliğlerini, genelgelerini ve bugüne kadar uygulanmış teamüllerini uygulayarak görevini son derece tarafsız, adil, şeffaf ve titizlikle yürütmüş ve yürütmeye de devam etmektedir.

Avukat Yusuf Garip

"ALANEN HAKARETLERDE BULUNULMUŞTUR"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında medya önünde, canlı yayında müvekkilimiz Ahmet İbanoğlu'nun hem şahsını hem de yürütmekte olduğu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığını hedef alarak, ağır hakaretler içeren sözlerde bulunmuştur. Sözleri ile müvekkilimizin kamuoyu önünde onur, şeref, saygınlığına, kişisel itibarına zarar verecek, küçük düşürücü hakaret içeren sözler söylemiştir. Alenen hakaretlerde bulunmuştur. Hal böyle iken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olmasının, bu ülke kanunları önünde kendisine bir imtiyaz, ayrıcalık, üstünlük sağlamayacağı aşikardır. Kişi, kamuoyu önünde, televizyon ekranlarında, müvekkilimize hakaret ederken bir yandan da beden diline bakıldığında adeta herkese parmak göstermek ve parmak sallamak şeklindeki tavrı ile bu ülkenin üstünlüklü, ayrıcalıklı, imtiyazlı bir ferdi imiş edası ile bu ülke kanunlarını ve insan haklarını, insani değerleri hiçe saymıştır.

Ahmet İbanoğlu

ALİ KOÇ, İBANOĞLU'NDAN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞ

Keza Ali Koç'un 11 Mart 2022 tarihinde müvekkilimiz Ahmet İbanoğlu'nun henüz Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü iken bir Fenerbahçe maçında gözlemci olarak görevlendirilip sonrasında gözlemci listesinden çıkarılması hususunda açıklamasına dikkat çekmek istiyorum. Ali Koç, müvekkilimden 'Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olan sayın Ahmet İbanoğlu, Hakem camiası tarafından güvenilirliği ile bilinen bu kişi....' diye tabir etmiştir. Hakem camiası içerisinde güvenilirliği ile bilindiğini kendisi de vurgulamakta iken işbu şikayete konu olayda kamuoyu önünde müvekkilimize alenen hakaret etmesi Ali Koç'un içerisinde bulunduğu çelişkili durumu, sayın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İbanoğlu'yu hedef alarak, "Bir araştırma yaptık. Karakteri zayıf, omurgasız... Bu arkadaş mevkiyi seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirecek potansiyeli var. Bu bir gerçek, yorum değil, bu bilgi. Bu arkadaş mevki ve makamı seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirir." ifadelerini kullanmıştı.