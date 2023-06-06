Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak başkan adayı çıkması durumunda Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye sıcak baktığını söyledi. Peki, Fenerbahçe başkan adayları kim? Ali Koç'un yerine kim gelecek?

5 sezondur hedeflediği şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan bir açıklama geldi. Ali Koç, aday çıkması durumunda olağanüstü genel kurula gideceğini açıkladı. Fenerbahçe başkan adayları kim? Ali Koç'un yerine kim gelecek?

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

Taraftar, Sadettin Saran'ı İstiyor:

Sosyal medyada ısrarla Ali Koç'u istifa etmeye çağıran taraftarlar, kafalarındaki adayı da açık yüreklilikle söyledi. Birçok taraftar, iş insanı Sadettin Saran'ın seçimlerde aday olmasını istedi.

Ozan Balaban aday olacak mı:

Radyo Gol'e konuşan Balaban, başkan adaylığı konusunda, "Öyle bir düşüncem ve isteğim yok. Basın dahil kimseyle de görüşmedim. Zaten Ali Bey ve diğer yönetici arkadaşların bir yıl daha süresi var. İnşallah seneye şampiyon olacak kadroyu kurarlar." ifadelerini kullandı.