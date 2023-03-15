Jorge Jesus'un yer alacağı Basın Toplantısı etkinliğine dair Fenerbahçe basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda? Soruları birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda? Jorge Jesus basın açıklaması mı yapacak? Fenerbahçe basın toplantısı canlı izleme linki!

15 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan Jorge Jesus'un yer alacağı Fenerbahçe basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda? Araştırmaları, arama motorları üzerinde futbolseverler tarafından sorgulatılıyor. Sosyal medya üzerinde yer almakta olan duyumların ve paylaşımların ardından Jorge Jesus basın açıklaması mı yapacak? Sorusu da gündemde yer alıyor. Peki, Fenerbahçe basın toplantısı saat kaçta, hangi kanalda? Jorge Jesus basın açıklaması mı yapacak? Fenerbahçe basın toplantısı canlı izleme linki!

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Jorge Jesus'un yer alacağı Basın Toplantısı etkinliği, saat 16:00 başlayacak ve FB TV kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayını izlemek isteyen sporseverler, FB TV kanalı üzerinden basın toplantısı etkinliğini canlı olarak izleyebilir.

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Yapılacak olan açıklamayı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, FB TV kanalı üzerinden canlı olarak etkinliği takip edebilir. İnternet üzerinden açıklamayı izlemek isteyen kişiler ise FB TV resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. FB TV kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.