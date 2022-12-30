Sivasspor – Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya dair basın toplantısı gerçekleştireceğini bildiren Fenerbahçe kulübünün basın toplantısı ne zaman, saat kaçta yapacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Fenerbahçe basın toplantısı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Sorusu, Sivasspor – Galatasaray arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle gündemde yer alıyor. Yapılacak olan açıklamalar ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor ve Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Fenerbahçe basın toplantısı saat kaçta hangi kanalda? Soruları ile araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Fenerbahçe basın toplantısı saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme duyurusu yapan Fenerbahçe kulübü, paylaştığı tweetde şu sözlere yer verdi.

"Kulübümüz yarın saat 15.00'te son yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecektir."

Buna göre gerçekleştirilecek olan basın toplantısı, 30 Aralık Cuma günü saat 15.00'te yapılacaktır.