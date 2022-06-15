Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri kimler? Temsilcilerimizin 2022-2023 sezonu UEFA Avrupa Kupalarındaki rakipleri hangi takım?

Konyaspor ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Başakşehir'in rakibi kimdir? Konyaspor'un rakibi kim oldu?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti.

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı çekiliş yapıldı. Seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşme ihtimali olan sarı lacivertliler, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev eşleşti.Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

BAŞAKŞEHİR VE KONYASPOR'UN RAKİPLERİ KİMLER OLDU?

Konyaspor ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek Başakşehir, Maccabi Netanya ile Konyaspor ise BATE Borisov ile eşleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in rakipleri kura çekiminde belli oldu. Başakşehir, Maccabi Netanya ile eşleşti. Başakşehir, Maccabi Netanya karşısındaki ilk maçını 21 Temmuz tarihinde evinde, rövanş maçını ise 28 Temmuz tarihinde deplasmanda oynayacak. Konyaspor ise BATE Borisov ile eşleşti. Konyaspor, BATE Borisov karşısındaki ilk maçını 21 Temmuz tarihinde deplasmanda, rövanş maçını ise 28 Temmuz tarihinde evinde oynayacak.

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