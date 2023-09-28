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Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? FB - Başakşehir CANLI izle!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme müsabakasında RAMS Başakşehir'i ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde oynadığı ilk 5 karşılaşmayı kazanarak mükemmel bir başlangıç yapmış ve şimdi de RAMS Başakşehir'i mağlup ederek zafer serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Taraftarlar ise "Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? FB - Başakşehir CANLI izle!" Merak ediyor.