Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? FB - Başakşehir CANLI izle!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme müsabakasında RAMS Başakşehir'i ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde oynadığı ilk 5 karşılaşmayı kazanarak mükemmel bir başlangıç yapmış ve şimdi de RAMS Başakşehir'i mağlup ederek zafer serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Taraftarlar ise "Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? FB - Başakşehir CANLI izle!" Merak ediyor.
Sarı-lacivertli takımın başında deneyimli teknik direktör İsmail Kartal bulunurken, Fenerbahçe, ligdeki 15 puanıyla zirvede yer alıyor. Bugün oynanacak karşılaşma kritik öneme sahip. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? FB - Başakşehir CANLI izle! İşte detaylar…
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sarı-lacivertli takımın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma bugün (28 Eylül) saat 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, bu akşam Ülker Stadı'nda Başakşehir'i ağırlayacak ve karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI, KESİNTİSİZ, ŞİFRESİZ FULL İZLE! (LİNK)