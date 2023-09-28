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FB Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir?

Fenerbahçe ve Başakşehir takımları arasında oynanacak olan maçın tarihi ve saat bilgisi merak ediliyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve nasıl izlenebileceği ise futbol severlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...