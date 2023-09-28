FB Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir?
Fenerbahçe ve Başakşehir takımları arasında oynanacak olan maçın tarihi ve saat bilgisi merak ediliyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve nasıl izlenebileceği ise futbol severlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...
Fenerbahçe ve Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'in iddialı takımları arasında yer alan Fenerbahçe ile Başakşehir maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ve Başakşehir maçının detayları araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ve Başakşehir maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da başlayacaktır.
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.