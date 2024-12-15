FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir ve Fenerbahçearasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

FENERBAHÇE RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Rams Başakşehir maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Rams Başakşehir maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Rams Başakşehir maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Rams Başakşehir maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE RAMS BAŞAKŞEHİRİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe 11'i:

Başakşehir 11':