Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik
Erdoğan, Ankara'nın çözdüğü krizin perde arkasını anlattı
Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi
Esad'ı yıllarca ayakta tutan merkez ilk kez görüntülendi
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar
Erdoğan salona girerken çalan şarkı bir hayli manidar

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FENERBAHÇE RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Rams Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Başakşehir ve Fenerbahçearasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

FENERBAHÇE RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Rams Başakşehir maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Rams Başakşehir maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Rams Başakşehir maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Rams Başakşehir maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE RAMS BAŞAKŞEHİRİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe 11'i:

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir 11':

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
img

Hamdi Alkan'dan bir ilginç evlilik önerisi
img

"Hızlı kilo vereyim" derken can verecekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililer Meclis'te Türk askerini 'işgalci' olmakla suçladı
DEM Partililer'den Türk askerine skandal suçlama
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi
Kanarya krizden çıktı
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Fenerbahçe, kulübü tehdit eden tribün liderinin kombinesini iptal etti
Tehditler savuran tribün liderine yaptığına bakın
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
Putin'in sağ kolu Kadirov'a suikast saldırısı
Ukrayna'dan Putin'in sağ koluna suikast saldırısı

Son Dakika Haberleri

Marianna Yerasimosu'un yaptığı araştırmaya göre Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik Seyahatname'sinde en fazla hangi yiyecek çeşidinden bahsedilmiştir. AVS Benfica CANLI İZLE şifresiz! Serie Milan Genoa maçı hangi kanalda, neden yayınlanmıyor? "Cerrah" kelimesinin kökeni olan Arapça "caraha" ifadesi ne anlama gelir? Birleşmiş Milletlerin ana dilleri nelerdir? Hangisi Birleşmiş Milletlerin 6 resmi dilinden biri değildir? AVS Benfica CANLI İZLE şifresiz! Kerem AKtürkoğlu oynuyor mu? Portekiz Ligi AVS Benfica maçı ne zaman? Sinema tarihinin uzun metrajlı ilk sesli filmi olan 1927 yapımı "The Jazz Singer"da "Bir dakika, bir dakika" şeklinde başlayan ilk konuşmanın ... 65 yaşında tahta çıkan ve tahta çıktığındaki yaşı en büyük olan padişah kimdir? Livakovic sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek? PSG Lyon CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 PSG Lyon maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.