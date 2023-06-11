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Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi, golleri kim attı? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi, golleri kim attı? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Ziraat Türkiye Kupası final maçında bu akşam Fenerbahçe - Başakşehir karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe - Başakşehir canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, FB - Başakşehir maçı kaç kaç? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

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Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç? Ziraat Türkiye Kupası final maçında bu akşam Fenerbahçe - Başakşehir karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe - Başakşehir canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, FB - Başakşehir maçı kaç kaç? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile devam ediyor.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Fenerbahçe - Başakşehir maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

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