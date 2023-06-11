Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi, golleri kim attı? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında bu akşam Fenerbahçe - Başakşehir karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe - Başakşehir canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, FB - Başakşehir maçı kaç kaç? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...