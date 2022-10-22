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Fenerbahçe- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Başakşehir maçını kim kazandı? Fenerbahçe maçı bitti mi?

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Fenerbahçe- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Başakşehir maçını kim kazandı? Fenerbahçe maçı bitti mi?

Süper Lig'de 11. hafta Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaştı. Futbolseverler ise Fenerbahçe- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? sorusunu merak ediyor. Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışı heyecanı devam ediyor. Merak edilenler arasında ise Fenerbahçe- Başakşehir maçını kim kazandı? sorusu oldu. Peki, Fenerbahçe- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Başakşehir maçını kim kazandı? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? sorusu merak edilenler arasında. Süper Lig'de 11. hafta karşılaşan Fenerbahçe ile Başakşehir maçı sona erdi. Ardından ise futbolseverler Fenerbahçe- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? sorusuna yanıt aradı. Peki, Fenerbahçe- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Başakşehir maçını kim kazandı? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE- BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'de 11. haftada karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Başakşehir maçı 1-0'lık skorla Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan isim ise Rossi oldu. Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı. Karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken Fenerbahçe hücüm organizasyonlarında daha etkili olan taraftarı. Sarı-lacivertliler, kalabalık Başakaşehir savunmasını aşmakta güçlük yaşarken hücumu bitirecek son toplarda hedefi bulamadı. Takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti. İkinci yarıya Başakşehir etkili başlarken turuncu-lacivertliler, Traore ile etkili olmaya çalıştı. Mücadelenin son dakikalarında Fenerbahçe rakip kalede baskısını artırırken, sarı-lacivertliler aradığı golü 84. dakikada buldu. Sonradan oyuna giren Diego Rossi, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 23'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 20 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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