Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi maçın hakemi ve VAR hakemi kim merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı hakemi kim?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı hakemi kim? Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi maçın hakemi ve VAR hakemi kim merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı hakemi kim? Detaylar...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe-Rams Başakşehir maçında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Zorbay'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Fenerbahçe-Rams Başakşehir maçında VAR hakemi olarak ise Alper Ulusoy görev yapacak.