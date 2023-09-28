Fenerbahçe - Başakşehir maçı hakemi kim?
Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi maçın hakemi ve VAR hakemi kim merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı hakemi kim?
Fenerbahçe - Başakşehir maçı hakemi kim? Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi maçın hakemi ve VAR hakemi kim merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı hakemi kim? Detaylar...
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe-Rams Başakşehir maçında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Zorbay'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
Fenerbahçe-Rams Başakşehir maçında VAR hakemi olarak ise Alper Ulusoy görev yapacak.