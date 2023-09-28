Fenerbahçe - Başakşehir maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe - Başakşehir maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Fenerbahçe - Başakşehir maç özeti! Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçını kaçıran futbolseverler Fenerbahçe maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe - Başakşehir maç özeti! Fenerbahçe - Başakşehir maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Fenerbahçe - Başakşehir maç özeti haberimizde!
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Fenerbahçe - Başakşehir maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe - Başakşehir maçı 4-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.
Fenerbahçe - Başakşehir maçı 28 Eylül 2023 günü oynandı.
Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.