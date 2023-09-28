Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk edecek.Futbolseverler bu karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Maç öncesi Fenerbahçe - Başakşehir maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Fenerbahçe'nin 11'i!

Fenerbahçe - Başakşehir maç kadrosu 11'i| Fenerbahçe Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe'nin 11'i! Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk edecek.Futbolseverler bu karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Maç öncesi Fenerbahçe - Başakşehir maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Fenerbahçe'nin 11'i haberimizde...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU 11'LERİ

Fenerbahçe; Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

RAMS Başakşehir; Volkan, Onur, Duarte, Karzev, Lima, Abeid, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Figueiredo, Piatek

FENERBAHÇE LİDER

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak. RAMS Başakşehir'de Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan statü gereği maçta yer alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie ise İstanbul ekibinin diğer eksikleri.