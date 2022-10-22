Fenerbahçe- Başakşehir ilk 11'ler belli mi? Trabzonspor ilk 11'i kim? Başakşehir ilk 11'i kim? Trabzonspor- Başakşehir ilk 11'ler!

Süper Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maça kısa zaman kala futbolseverler Fenerbahçe- Başakşehir ilk 11'ler belli mi? sorusunu arattı. Heyecanla beklenen maç Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak. Peki, Fenerbahçe- Sivasspor ilk 11'ler belli mi? Fenerbahçe ilk 11'i kim? Başakşehir ilk 11'i kim? İşte Fenerbahçe ve Başakşehir ilk 11'leri...

Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki pozisyon kıyameti kopardı: Bunu da GS TV'de yayınlayın

Fenerbahçe ilk 11'i kim? sorusu Fenerbahçe- Başakşehir maçına az zaman kala arama motorlarında aratıldı. Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.Süper Lig'de 11. haftada karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Başakşehir'in ilk 11'leri merak ediliyor. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe ve Başakşehir'in ilk 11'leri belli oldu! İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe- Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak olan maç Bein Sports 1 ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE- BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER BELLİ Mİ?

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de maç eksiğiyle 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Başakşehir'i de yenerek iyi giden formunu sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi, İsmail, Crespo, İrfan, Lincoln, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka