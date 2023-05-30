Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta evinde 1-0 galip olarak ayrılan Başakşehir turnuvada finale yükseldi. ZTK'da oynanacak olan Fenerbahçe - Başakşehir maçının biletleri ise araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe - Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

Fenerbahçe - Başakşehir final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk heyecanı son hızla devam ediyor. Fenerbahçe ile Başakşehir'in oynayacağı final maçının biletleri ise merak ediliyor. Arama motorlarında Fenerbahçe - Başakşehir final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe - Başakşehir maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? soruları araştırılıyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR FİNAL MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ziraat Türkiye Kupası finali karşılaşması olan Fenerbahçe - Başakşehir maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Fenerbahçe - Başakşehir maçının biletlerinin maçtan birkaç gün önce satışa çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.