Fenerbahçe Başakşehir 11'i! Fenerbahçe Başakşehir maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Fenerbahçe 11'i
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Fenerbahçe ile Başakşehir bu akşam Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala 11'ler belli oldu. Peki Fenerbahçe Başakşehir 11'i araştırılıyordu. İşte Fenerbahçe Başakşehir maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Fenerbahçe 11'i
Fenerbahçe 11'i ! Fenerbahçe ile Başakşehir bu akşam Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala 11'ler belli oldu. Peki Fenerbahçe Başakşehir 11'i araştırılıyordu. İşte Fenerbahçe Başakşehir maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Fenerbahçe 11'i haberimizde...
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner Erkin, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Keny, Figueiredo.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat 20.45'te başlayacak.