Fenerbahçe Başakşehir 11'i! Fenerbahçe Başakşehir maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Fenerbahçe 11'i

Fenerbahçe ile Başakşehir bu akşam Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala 11'ler belli oldu. Peki Fenerbahçe Başakşehir 11'i araştırılıyordu. İşte Fenerbahçe Başakşehir maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Fenerbahçe 11'i