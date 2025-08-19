Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı? Son dakika gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı. Detaylar...

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKTI MI?

Fenerbahçe, kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekildedir:

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKIYORUZ!

Büyük Fenerbahçe Camiası,

Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz.

Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.

Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.

Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir,

Fenerbahçe'mizin bağımsızlık manifestosudur.

Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi,

Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır.

Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı!

Gelecek artık bizim ellerimizde!

Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!

Fenerbahçe Spor Kulübü