FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe- Manchester United maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Manchester United ile yapacağı maçın tarihi ve saati, taraftarlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Ayrıca, maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı da sıkça sorgulanan bir diğer konu oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere'nin köklü takımlarından Manchester United'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşma için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe- Manchester United maçı saat kaçta, şifresiz mi?

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig maçını 24 Ekim Perşembe günü saat 22.002da oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

AVRUPA MAÇLARI

23 Ekim Çarşamba:

17.30 Galatasaray-Eifsborg

24 Ekim Perşembe:

22.00 Fenerbahçe-Manchester United

22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş