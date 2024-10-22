FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe- Manchester United maçı saat kaçta, şifresiz mi?
Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Manchester United ile yapacağı maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın şifresiz olup olmadığı da taraftarlar tarafından sorgulanıyor.
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Manchester United ile yapacağı maçın tarihi ve saati, taraftarlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Ayrıca, maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı da sıkça sorgulanan bir diğer konu oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere'nin köklü takımlarından Manchester United'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşma için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Fenerbahçe- Manchester United maçı saat kaçta, şifresiz mi?
FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Lig maçını 24 Ekim Perşembe günü saat 22.002da oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
AVRUPA MAÇLARI
23 Ekim Çarşamba:
17.30 Galatasaray-Eifsborg
24 Ekim Perşembe:
22.00 Fenerbahçe-Manchester United
22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş