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Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ne kadar kazandı? Fenerbahçe Avrupa Ligi gelirleri!

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Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ne kadar kazandı? Fenerbahçe Avrupa Ligi gelirleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında yoluna devam eden Fenerbahçe, kasasını doldurmaya devam ediyor. Futbol severler Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ne kadar kazandı? Fenerbahçe Avrupa Ligi gelirleri merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa geliri!

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Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ne kadar kazandı? UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında yoluna devam eden Fenerbahçe, kasasını doldurmaya devam ediyor. Futbol severler Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ne kadar kazandı? Fenerbahçe Avrupa Ligi gelirleri merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa geliri haberimizde...

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE NE KADAR KAZANDI?

Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından B Grubu'nda 7 puanla lider konumda bulunuyor. Namağlup yoluna devam eden temsilcimiz bu performansıyla kasasını da doldurdu. Sarı-lacivertlilerin an itibarıyla Avrupa Ligi'nde elde edeceği kazanç 10 milyon euroyu geçmiş durumda.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ne kadar kazandı? Fenerbahçe Avrupa Ligi gelirleri!

FENERBAHÇE KASASINI DOLDURDU

Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarak 3.63 milyon euro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1.47 milyon euroluk geliri hanesine yazdırdı. Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Fenerbahçe, bu performansıyla 2 milyon 904 bin euroluk gelir elde etti. Sarı-lacivertliler ayrıca kasasına market kaleminden de takribi 2.5 milyon euro koyacak. Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe'nin an itibarıyla kazancı, 10.5 milyon euroya ulaşmış durumda.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ne kadar kazandı? Fenerbahçe Avrupa Ligi gelirleri!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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