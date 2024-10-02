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Fenerbahçe Avrupa Lig'inde kaçıncı maçına çıkacak? Fenerbahçe'nin UEFA performansı!

Fenerbahçe Avrupa Lig'inde kaçıncı maçına çıkacak? Fenerbahçe'nin UEFA performansı!
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Fenerbahçe, Avrupa Lig'indeki kaçıncı maçına çıkacak? Türk futbolunun önemli temsilcilerinden Fenerbahçe'nin UEFA'daki performansı merak konusu oluyor. Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki serüveni ve UEFA'da ne kadar başarılı olduğu futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Hollanda'nın Twente takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında önemli bir sınava çıkacak. Fenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 275 maçta 110 galibiyet elde ederken, 109 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu mücadelede hem galibiyet sayısını artırmayı hem de Avrupa'daki başarı grafiğini yükseltmeyi hedefleyen sarı-lacivertli ekip, zorlu Twente deplasmanında puan veya puanlar alarak yoluna devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Avrupa Lig'inde kaçıncı maçına çıkacak? Fenerbahçe'nin UEFA performansı!

FENERBAHÇE AVRUPA LİG'İNDE KAÇINCI MAÇINA ÇIKACAK?

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 137 karşılaşmada boy gösterdi.

Fenerbahçe Avrupa Lig'inde kaçıncı maçına çıkacak? Fenerbahçe'nin UEFA performansı!

FENERBAHÇE'NİN UEFA PERFORMANSI

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 275 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde 392 gol gördü.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 193 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 172 gole engel olamadı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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