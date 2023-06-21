İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde başlayan kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Sarı-lacivertli taraftarlar canlı yayınlanan kura çekimini merakla beklediler. Peki, Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi kura çekimi izle! Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi kura, maçları, yarı final! Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi rakibi 2023! İşte detaylar…

Türkiye'den 3 takım Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar ise merak ediyor Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi kura çekimi izle! Fenerbahçe'nin rakibi kim? Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi kura, maçları, yarı final! Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi rakibi 2023! İşte detaylar…

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ, RAKİBİ KİM?

Türkiye'yi Konferans Ligi'nde temsil edecek takımlardan biri de Fenerbahçe. Bugün yapılan kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. Eleme turunda mücadele edeceği takımlar belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda La Fiorita-Zimbru Chisinau eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.