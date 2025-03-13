Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder aynı karede!
İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak

Ukrayna'ya asker gönderecek ilk ülke belli oldu
Zelenskiy, Putin'in ateşkes hazırlığını duyurdu: Trump'a söylemekten korkuyor

Zelenskiy, Putin'in ateşkes hazırlığını duyurdu
Trump, 'Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek' dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi

NATO Genel Sekreteri'nden göz diktiği Grönland için Trump'a destek

Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi,

Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi,
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında bugün İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri merak ediliyor. Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi,

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin çeyrek finale çıkabilmesi için 2 ve daha farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor. 2 farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek ve bu durumda Rangers'a her türlü galibiyet, beraberlik veya 1 farklı mağlubiyet tur için yeterli olacak. Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi,

FENERBAHÇE AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Maç sonucuna göre Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni şekillenecek.

RANGERS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele, saat 23:00'te TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
img

Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder aynı karede!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Taraftarlar isyanda! Fenerbahçe-Rangers maçının hakeminden skandal karar

Maçın hakeminden skandal karar
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada

Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.