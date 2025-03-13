UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin çeyrek finale çıkabilmesi için 2 ve daha farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor. 2 farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek ve bu durumda Rangers'a her türlü galibiyet, beraberlik veya 1 farklı mağlubiyet tur için yeterli olacak. Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi,

FENERBAHÇE AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Maç sonucuna göre Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni şekillenecek.

RANGERS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele, saat 23:00'te TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.