Fenerbahçe Austria Wien ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi play off turunda hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe ile Austria Wien bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe Austria Wien maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.