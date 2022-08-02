Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi eleme turu kura çekimleri tamamlandı. TSİ 14.00'te başlayan çekim sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne veda edip Slovacko ile eşleşecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde rakibi Austria Wien olacak. Peki, Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman?
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Şampiyonlar Ligi'ne Dinamo Kiev mağlubiyetiyle veda eden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Slovacko ile eşleşmişti. Fenerbahçe, turu geçmesi halinde ise Avusturya ekibi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.Peki, Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman?
FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN?
Kura sonucunda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Çekya ekibi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turundaki rakibi Avusturya ekibi Austria Wien oldu. Temsilcimizin öncelikle Slovacko engelini aşması gerekiyor.