Şampiyonlar Ligi'ne Dinamo Kiev mağlubiyetiyle veda eden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Slovacko ile eşleşmişti. Fenerbahçe, turu geçmesi halinde ise Avusturya ekibi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.Peki, Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman?

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN?

Kura sonucunda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Çekya ekibi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turundaki rakibi Avusturya ekibi Austria Wien oldu. Temsilcimizin öncelikle Slovacko engelini aşması gerekiyor.