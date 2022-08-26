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Fenerbahçe - Austria Wien Maç Özeti (VİDEO) Fenerbahçe - Austria Wien maç özet izle! Fenerbahçe maç özeti!

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Fenerbahçe - Austria Wien Maç Özeti (VİDEO) Fenerbahçe - Austria Wien maç özet izle! Fenerbahçe maç özeti!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i 4-1 yendi. Fenerbahçe maç özeti merak ediliyordu. İşte, Fenerbahçe Austria Wien maç özeti! Fenerbahçe Austria Wien maç özet izle! Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Austria Wien maç özeti! UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i 4-1 yendi. Fenerbahçe maç özeti merak ediliyordu. İşte, Fenerbahçe Austria Wien maç özeti! Fenerbahçe Austria Wien maç özet izle! Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

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Fenerbahçe - Austria Wien Maç Özeti (VİDEO) Fenerbahçe - Austria Wien maç özet izle! Fenerbahçe maç özeti!

Fenerbahçe - Austria Wien maç özeti izlemek için FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇ ÖZETİ 'ne tıklayınız.

Fenerbahçe ile Austria Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan temsilcimiz Kadıköy'de de rakibini 4-1 yenerek gruplara yükseldi.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunun tek hakimi olan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada İsmail Yüksek, 44. ve 70. dakikada İrfan Can Kahveci, 79. dakikada Mert Hakan Yandaş attı. Austria Wien'in tek golü ise 45+1. dakikada Martins'ten geldi.

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