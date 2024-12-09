Fenerbahçe Athletic Bilbao muhtemel 11'ler belli oldu mu?
Fenerbahçe 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi altıncı hafta maçı öncesi Fenerbahçe Athletic Bilbao muhtemel 11'ler merak edildi.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet arıyor. Süper Lig'de Beşiktaş derbisinden 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de gözler Athletic Bilbao maçına çevrildi. Peki, FenerbahçeAthletic Bilbao muhtemel 11'ler belli oldu mu?
FENERBAHÇEATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe-Athletic Bilbao karşılaşması 11 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek. Bu dev mücadele saat 18:30'da başlayacak. Futbolseverler, Fenerbahçe-Athletic Bilbao karşılaşmasını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacak. Satılan biletler transfere kapalı olacak.
Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:
Kuzey- Spor Toto Tribünü: 1.500,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.600,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 2.750,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.900,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 3.250,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 3.500,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 4.900,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 5.650,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 6.700,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 7.600,00 TL
Vip (Maraton Alt-Fenerium Alt Avis E Blok): 23.000,00 TL
FENERBAHÇEATHLETİC BİLBAO MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, İrfan, Saint-Maximin, Dzeko