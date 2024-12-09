Fenerbahçe Athletic Bilbao muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet arıyor. Süper Lig'de Beşiktaş derbisinden 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de gözler Athletic Bilbao maçına çevrildi. Peki, FenerbahçeAthletic Bilbao muhtemel 11'ler belli oldu mu?

FENERBAHÇEATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Athletic Bilbao karşılaşması 11 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek. Bu dev mücadele saat 18:30'da başlayacak. Futbolseverler, Fenerbahçe-Athletic Bilbao karşılaşmasını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacak. Satılan biletler transfere kapalı olacak.

Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

Kuzey- Spor Toto Tribünü: 1.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.600,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.900,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 3.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 3.500,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 4.900,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 5.650,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 6.700,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 7.600,00 TL

Vip (Maraton Alt-Fenerium Alt Avis E Blok): 23.000,00 TL

FENERBAHÇEATHLETİC BİLBAO MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, İrfan, Saint-Maximin, Dzeko