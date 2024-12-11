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Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı TRT 1 CANLI İZLE || TRT frekans bilgileri! TRT 1 canlı maç nasıl izlenir?

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı TRT 1 CANLI İZLE || TRT frekans bilgileri! TRT 1 canlı maç nasıl izlenir?
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Fenerbahçe ve Athletic Bilbao arasında oynanacak olan futbol maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, TRT'nin frekans bilgilerine ve canlı yayın izleme yollarına ihtiyaç duyabilirler.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa mücadelesinde Athletic Bilbao ile karşılaşacağı maç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu dev karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı TRT 1 canlı izle" ve "TRT frekans bilgileri" gibi konuları yoğun şekilde araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı nasıl canlı izlenir ve TRT 1 üzerinden hangi kanallardan erişim sağlanabilir? TRT frekans bilgileri! TRT 1 canlı maç nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 18:30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak.

FENERBAHÇE-ATHLETIC BOLBAO MAÇI İZLE

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçını mobil cihazlarınızdan veya bilgisayarlarınızdan izlemek isterseniz, TRT İzle platformunu kullanabilirsiniz. TRT İzle'nin resmi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden canlı yayın bağlantısına erişebilir, karşılaşmayı şifresiz ve kesintisiz izleyebilirsiniz. Ayrıca, akıllı televizyonlar üzerinden de TRT 1 uygulamasıyla maçı izlemek mümkün.

TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı TRT 1 CANLI İZLE || TRT frekans bilgileri! TRT 1 canlı maç nasıl izlenir?

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1'i uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Türksat 4A Frekansı: 11958 MHz (V - Dikey)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Uydu alıcınızda bu frekans bilgilerini girerek TRT 1 yayınını kolayca takip edebilirsiniz. Ayrıca, dijital platformlarda TRT 1, Türksat ve diğer TV hizmet sağlayıcıları üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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