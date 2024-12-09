Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #9917
UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Athletic Bilbao bugün karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe- Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? Fenerbahçe- Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
11-12-2024 FENERBAHÇE VS ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.
FENERBAHÇE-ATHLETIC BILBAO MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
FENERBAHÇE-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe-Athletic Bilbao Maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
FENERBAHÇE-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Athletic Bilbao Maçı, saat 18:30 başlayacak.
FENERBAHÇE-ATHLETIC BILBAO MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe ve Athletic Bilbao, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.