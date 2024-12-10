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Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao şifresiz yayınlanacak mı?

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao şifresiz yayınlanacak mı?
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Fenerbahçe ve Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao şifresiz yayınlanacak mı?

UEFA Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe ve Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao şifresiz yayınlanacak mı?

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Athletic Bilbao Maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Maç, saat 18:30'da başlayacak.

Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1, CBC Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı TRT 1'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, İrfan, Saint-Maximin, Dzeko

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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