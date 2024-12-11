Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı, hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri için büyük bir ilgi odağı haline geldi. Maçın hangi tarihte ve saatte oynanacağına dair detaylar netleşmiş durumda. Fenerbahçe taraftarları, takımlarının sahadaki uyumunu test edeceği bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. "Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?" sorusu da futbolseverlerin aklındaki bir diğer önemli konu. Hazırlık maçı olarak düzenlenen bu karşılaşma, televizyon ve dijital platformlardan canlı olarak takip edilebilecek. İşte Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçına dair tüm detaylar!

FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Bu kritik karşılaşma, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 18:30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak.

FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR

Sarı-lacivertli ekipte sakatlık ve cezalı oyuncu eksiklikleri dikkat çekiyor. Uzun süredir sakat olan Oosterwolde'nin yanı sıra, sarı kart cezalısı Fred ve ayak bileğinden sakatlanan Mert Hakan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Ayrıca, UEFA listesinde yer almayan Kostic, Oğuz, Bartuğ ve Levent de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.