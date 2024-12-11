Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Bu kritik karşılaşma, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü (bugün) oynanacak. Maçın hangi tarihte ve saatte oynanacağına dair detaylar netleşmiş durumda. Fenerbahçe taraftarları, takımlarının sahadaki uyumunu test edeceği bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. "Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?" sorusu da futbolseverlerin aklındaki bir diğer önemli konu oluyor. Peki, Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Bu kritik karşılaşma, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.