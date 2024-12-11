Fenerbahçe Athletic Bilbao maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Athletic Bilbao geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO ÖZET

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FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO ÖZET VİDEOSU

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı 2-0'lık Athletic Bilbao üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMANDI?

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı 11 Aralık 2024 günü oynandı.

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.