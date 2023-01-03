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Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB- Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? FB- Antalyaspor maçı CANLI izleme linki var mı?

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Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB- Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? FB- Antalyaspor maçı CANLI izleme linki var mı?

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin mücadelesi ise merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverler arama motorlarında Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB- Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? FB- Antalyaspor maçı CANLI izleme linki var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarından biri olan Antalyaspor- Fenerbahçe maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Heyecanla beklenen maçın detayları Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB- Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?FB- Antalyaspor maçı CANLI izleme linki var mı? soruları ile aratılıyor. Detaylar haberimizde.

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig karşılaşması olan Antalyaspor- Fenerbahçe maçı 3 Ocak günü saat 20.00'de oynanacak.

ANTALYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor- Fenerbahçe karşılaşması BeIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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