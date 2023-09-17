Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?
Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin bu önemli maçı nerede oynayacağı da futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? İşte detaylar...
Fenerbahçe ve Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig iddialı takımlarından Fenarbahçe ile Antalyaspor'un maçı ne zaman, saat kaçta sorusu araştırılmaktadır. Fenerbahçe maçı nerede oynanacak merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe ve Antalyaspor maçı 17 Eylül Pazar günü saat 17.00'da gerçekleşecektir.
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacaktır.
Fenerbahçe Antalyaspor maçı BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.