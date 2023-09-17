Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin bu önemli maçı nerede oynayacağı da futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? İşte detaylar...