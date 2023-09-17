Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman?

17 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Fenerbahçe- Antalyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Fenerbahçe- Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Fenerbahçe- Antalyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

17 Eylül Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe- Antalyaspor karşılaşması saat 17:00'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Antalyaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.