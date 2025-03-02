Fenerbahçe, Süper Lig'de 58 puanla ikinci sırada yer alırken, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Antalyaspor ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı, hem şampiyonluk yarışı hem de Antalyaspor'un alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi için büyük önem taşıyor. İşte, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ilk 11'ler

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı, 2 Mart 2025 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Mert, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio

MOURINHO KULÜBEDE OLMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.