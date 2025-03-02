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Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ilk 11'ler!

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ilk 11'ler!
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Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında oynanacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu. Her iki takım da sahaya en iyi kadrosuyla çıkmaya hazırlanıyor. Maçın sonucu büyük merakla bekleniyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 58 puanla ikinci sırada yer alırken, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Antalyaspor ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı, hem şampiyonluk yarışı hem de Antalyaspor'un alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi için büyük önem taşıyor. İşte, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ilk 11'ler

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı, 2 Mart 2025 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Mert, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio

MOURINHO KULÜBEDE OLMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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