Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı ve saat 17.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ilk 11 belli oldu mu? Fenerbahçe-Antalyaspor kadrosunda, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ilk 11 belli oldu mu? Sorusu maça saatler kala merak ediliyordu. Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Henüz ligde puan kaybıyla tanışmayan sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibi karşısında seriyi sürdürmeyi planlıyor. Peki, Fenerbahçe- Antalyaspor maçı ilk 11 belli oldu mu? Fenerbahçe- Antalyaspor kadrosunda, ilk 11'de kimler var?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kaluzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 lig maçında Fenerbahçe, 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçta ise yenilgi yaşadı. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu 27 maçta rakibine büyük üstünlük sağlarken, bu süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

İŞTE İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Becao, Ferdi, Zajc, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Erdal, Erdoğan, Saric, van de Streek, Larsson, Buksa