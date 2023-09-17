FENERBAHÇE ANTALYASPOR maçı CANLI, ŞİFRESİZ izle!
Bugün, Süper Lig'in heyecan verici iki takımı karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in beşinci haftasında, Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Maçı yönetecek olan hakem Halil Umut Meler, düdüğünü çalacak ve mücadele saat 17.00'de başlayacak. Taraftariumlar şimdiden FENERBAHÇE ANTALYASPOR maçı CANLI, ŞİFRESİZ izle! Aratıyor.
Fenerbahçe ve Antalyaspor'un Süper Lig'in beşinci haftasındaki Ülker Stadı'ndaki karşılaşmasının ilk onbirleri belli oldu ve maç birazdan başlayacak. Sarı-lacivertliler, henüz ligde puan kaybı yaşamadı ve Akdeniz temsilcisi karşısında bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise şimdi FENERBAHÇE ANTALYASPOR maçı CANLI, ŞİFRESİZ izle! Sorgusuna cevap arıyor.
Maç birazdan başlayacak. İlk 11'ler ise belli oldu.
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Serdar, Becao, Osayi, Fred, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Saric, Erdoğan, Van de Streek, Larsson, Buksa
Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 lig maçında Fenerbahçe, 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçta ise yenilgi yaşadı. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu 27 maçta rakibine büyük üstünlük sağlarken, bu süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe ve Antalyaspor arasındaki müsabaka, 17 Eylül Pazar günü saat 17:00'de gerçekleşecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak beIN Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (LİNK)