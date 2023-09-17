Bugün, Süper Lig'in heyecan verici iki takımı karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in beşinci haftasında, Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Maçı yönetecek olan hakem Halil Umut Meler, düdüğünü çalacak ve mücadele saat 17.00'de başlayacak. Taraftariumlar şimdiden FENERBAHÇE ANTALYASPOR maçı CANLI, ŞİFRESİZ izle! Aratıyor.

Fenerbahçe ve Antalyaspor'un Süper Lig'in beşinci haftasındaki Ülker Stadı'ndaki karşılaşmasının ilk onbirleri belli oldu ve maç birazdan başlayacak. Sarı-lacivertliler, henüz ligde puan kaybı yaşamadı ve Akdeniz temsilcisi karşısında bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise şimdi FENERBAHÇE ANTALYASPOR maçı CANLI, ŞİFRESİZ izle! Sorgusuna cevap arıyor.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Maç birazdan başlayacak. İlk 11'ler ise belli oldu.

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Serdar, Becao, Osayi, Fred, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Saric, Erdoğan, Van de Streek, Larsson, Buksa

FENERBAHÇE VE ANTALYASPOR ARASINDAKİ 55. RANDEVU

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 lig maçında Fenerbahçe, 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçta ise yenilgi yaşadı. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu 27 maçta rakibine büyük üstünlük sağlarken, bu süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI, ŞİFRESİZ İZLE!

Fenerbahçe ve Antalyaspor arasındaki müsabaka, 17 Eylül Pazar günü saat 17:00'de gerçekleşecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak beIN Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (LİNK)