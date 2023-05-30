Fenerbahçe Antalyaspor maç kadrosu 11'ler! FB Antalya 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe Antalyaspor maç kadrosunda kimler var?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. FB Antalya 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe Antalyaspor maç kadrosunda kimler var? Fenerbahçe-Antalyaspor maç kadrosu 11'ler! İşte Fenerbahçe Antalyaspor maçı 11'leri!

Fenerbahçe Antalyaspor 11'i merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. FB Antalya 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe Antalyaspor maç kadrosunda kimler var? Fenerbahçe-Antalyaspor maç kadrosu 11'ler! İşte Fenerbahçe Antalyaspor maçı 11'leri haberimizde...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat; Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres; Arao; Arda Güler, Zajc, İrfan Can Kahveci; Batshuayi, Valencia

Antalyaspor: Helton, Emrecan, Erdal, Bünyamin, Fernando, Veysel, Güray, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright

FENERBAHÇE ÇIKIŞTA

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

KAZANMAK YETMİYOR

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe'ye mücadeleyi kazanması yetmiyor. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u yenmesi durumunda bile Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybetmesi halinde şampiyonluk yarışını 4 Haziran Pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak derbiye taşıyabilecek.

FENERBAHÇE SON MAÇA BIRAKMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor. Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 5 olan sarı lacivertliler, ezeli rakibinin bu hafta yenilgisini beklerken hafta sonu oynanacak derbiye şampiyonluk umutlarını sürdürerek çıkmayı hedefliyor.