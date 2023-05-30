Fenerbahçe- Antalyaspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- Antalyaspor derbisi şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe- Antalyaspor derbisi bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Antalyaspor derbisi maçı ne zaman?