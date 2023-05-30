Fenerbahçe- Antalyaspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- Antalyaspor derbisi şifresiz mi?
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe- Antalyaspor derbisi bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Antalyaspor derbisi maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Antalyaspor derbisi karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe- Antalyaspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe- Antalyaspor maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Antalyaspor derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe- Antalyaspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- Antalyaspor derbisi maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Fenerbahçe-Antalyaspor Maçı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak.
Fenerbahçe-Antalyaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Fenerbahçe ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.