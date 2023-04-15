Fenerbahçe - Ankaragücü maçı kaç kaç, golleri kim attı? 15 Nisan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Nisan Fenerbahçe - Ankaragücü maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...