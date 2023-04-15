Fenerbahçe - Ankaragücü maçı kaç kaç, golleri kim attı? 15 Nisan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Nisan Fenerbahçe - Ankaragücü maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 29. haftasında Fenerbahçe - Ankaragücü karşı karşıya geldi. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı kaç kaç, maç bitti mi?
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı 15 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 20:30 'da başladı.
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçta 0-0 eşitlik devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta 0-0 beraberlik var. Maçta gol olunca detayları aktaracağız.
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.